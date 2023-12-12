Южная Корея пока не собирается поставлять на Украину летальное оружие

Министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо заявил, что страна оказывает гуманитарную помощь

СЕУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Ситуация на Корейском полуострове не повлияет на позицию Сеула в конфликте на Украине, которая заключается в отказе от поставок летального оружия Киеву. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо на пресс-конференции для иностранных журналистов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"На данный момент правительство Республики Корея оказывает гуманитарную помощь и не планирует поставлять летальное оружие на Украину", - сказал он в ответ на вопрос о том, может ли рост напряженности на Корейском полуострове повлиять на позицию Сеула в ситуации на Украине. Республика Корея также поставляла предметы военного назначения, такие как миноискатели, аптечки и бронежилеты. Сеул оказывает финансовую помощь. 4 декабря газета The Washington Post сообщила, что Южная Корея "косвенно поставила" на Украину больше снарядов, чем вся Европа.

Ким Ён Хо также заявил, что Сеул может рассмотреть укрепление трехстороннего сотрудничества с США и Японией и односторонние санкции в связи с якобы военно-техническим сотрудничеством РФ и КНДР. Помимо этого, южнокорейский министр отметил, что иностранные государства нарушат резолюции Совета Безопасности ООН, если воспользуются услугами северокорейских рабочих на своей территории.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики".