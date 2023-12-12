Чехия выдала компаниям лицензии на поставку военного материала Украине на $5,16 млрд

Примерно половина из коммерческих проектов была реализована

ПРАГА, 12 декабря. /ТАСС/. Чешские власти выдали коммерческим компаниям лицензии на поставку военного материала Украине на общую сумму 117 млрд крон (около $5,16 млрд). Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на министерство обороны республики.

Примерно половина из коммерческих проектов была реализована. Общая сумма этих контрактов составляет около 51,2 млрд крон (приблизительно $2,26 млрд).

Республика, согласно заявлениям ее руководителей, практически исчерпала возможность поставлять Вооруженным силам Украины оружие и боеприпасы с армейских складов. Она оказывает военную помощь Киеву обучением солдат, предоставлением лицензий торговым компаниям на экспорт военной продукции и подключением к международным инициативам в рамках Евросоюза и НАТО.

Чехия после 24 февраля 2022 года передала в дар Украине невостребованные национальной армией устаревшую военную технику и материалы на закупочную сумму 6,2 млрд крон (примерно $273,8 млн) при остаточной стоимости на момент дарения 1,2 млрд крон ($53 млн). Это, например, танки, вертолеты и боевые машины пехоты. Чешские инструкторы, как напомнило агентство, обучили около 4 тыс. украинских военнослужащих.