За время операции в Газе 13 солдат ЦАХАЛ погибли из-за ошибочного огня по своим

Гибель еще семи стала результатом несчастных случаев, в частности, двое солдат погибли в результате наезда боевой бронированной машины

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Двадцать из 105 погибших за 6 недель наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа израильских военных были убиты в результате "оперативных происшествий", 13 из них - из-за ошибочной идентификации и огня со стороны других подразделений. Об этом сообщает радио Kan со ссылкой на заявление представителя военных.

13 военнослужащих были убиты "дружественным огнем", когда их принимали за противника, гибель еще 7 стала результатом несчастных случаев, в частности, двое солдат погибли в результате наезда боевой бронированной машины, указывает радиостанция.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в секторе. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.