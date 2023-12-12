Премьер Палестины выступил за лишение поселенцев гражданства России, США, ЕС

Мухаммед Штайе также призвал Международный уголовный суд организовать разбирательство по вопросу о незаконном пребывании их на палестинских землях

КАИР, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе выступил за лишение израильских поселенцев второго гражданства России, США и европейских стран и призвал Международный уголовный суд организовать разбирательство по вопросу о незаконном пребывании поселенцев на палестинских землях. Такие меры он предложил на заседании палестинского кабинета министров.

"Мы [палестинские власти] требуем, чтобы израильские поселенцы, имеющие двойное гражданство, были лишены гражданства европейских стран, США и России", - сказал Штайе, выступление которого транслировалось на видеохостинге YouTube. По его мнению, такие меры "дадут понять каждому поселенцу, что их нахождение [на палестинских землях] является незаконным". Он призвал Международный уголовный суд сформировать списки поселенцев с целью "проведения над ними суда в дальнейшем", так как "их пребывание незаконно". Премьер также указал, что Соединенные Штаты "оказывают безоговорочную поддержку Израилю, не придерживаясь при этом норм международного права".

Штайе высказался за открытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Газой для бесперебойной доставки необходимого количества гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Он также отметил, что совместно с Египтом палестинские власти "работают над вывозом раненых из сектора для лечения на египетскую территорию".

Палестинский премьер подтвердил отказ правительства от инициативы транспортировки помощи в палестинский анклав морским путем, предложенной ранее президентом Кипра. По словам Штайе, палестинские власти проинформировали Никосию "об отказе от механизма транспортировки помощи населению Газы по морю".