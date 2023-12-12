Польша намерена вернуть утраченные позиции в ЕС

Будущий премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что Польша останется "ключевым элементом НАТО"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Польша попытается восстановить свой авторитет в Евросоюзе, а также останется верным и надежным союзником США. Об этом в программной речи в Сейме (нижней палате парламента) заявил будущий премьер-министр страны Дональд Туск.

"Польша будет верным, стабильным и уверенным в своей силе и значении союзником США <…>. Польша вернет позиции лидера в ЕС через [усиление] сотрудничества [внутри блока]", - заявил глава польского правительства. Он добавил, что Польша останется "ключевым элементом НАТО".

Ранее сообщалось, что 11 декабря депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за выдвижение кандидатуры Туска на пост премьера. По информации польских СМИ, Сейм должен вынести вотум доверия правительству Туска 12 декабря около 16:00 по местному времени (18:00 мск).