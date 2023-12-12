Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год

По данным Defense News, законопроект позволит оборонному ведомству начать работу над некоторыми военными программами без формального одобрения Конгресса

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США сможет потратить $100 млн на оборонные проекты до окончательного утверждения законодателями военного финансирования на 2024 год. Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год (начался в стране 1 октября).

Как отмечает издание, этот законопроект позволит оборонному ведомству начать работу над некоторыми военными программами без формального одобрения Конгресса. Однако подразделениям Пентагона, отвечающим за реализацию того или иного проекта, нужно будет предоставить министру обороны обоснование, почему работу над этими программами стоит начать немедленно, не дожидаясь согласования бюджета, каким потребностям национальной безопасности они отвечают и какова их стоимость.

Ранее, сообщает издание, с подобной инициативой выступал министр ВВС США Фрэнк Кендалл, однако он предлагал выделить $300 млн на эти цели. Министр подчеркивал, что США "уступают Китаю" время, потраченное на согласование бюджета.

К числу проектов, которые могут быть профинансированы из $100 млн, относится модернизация истребителей F-16, заявил в сентябре в интервью Defense News помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и материально-техническому обеспечению Эндрю Хантер. Это позволит оснастить шесть самолетов автономными ПО и начать эксперименты над созданием беспилотных истребителей.

Проект оборонного бюджета США на 2024 год был согласован комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса на прошлой неделе. Объем оборонного бюджета составит рекордные $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. Ранее в Конгрессе была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ.

После одобрения обеими палатами итоговый проект оборонного бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в Конгрессе в короткие сроки.