СМИ: саммит стран QUAD не состоится в Индии в январе

По данным агентства Press Trust of India, мероприятие перенесли на более поздний срок

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Следующий саммит стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, Японию и США), который был запланирован на 27 января 2024 года в Нью-Дели, перенесен на более поздний срок, вероятно на вторую половину 2024 года. Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на источники.

"Мы ждем пересмотренных дат, поскольку рассматриваемые в настоящее время даты не подходят для всех партнеров QUAD", - приводит агентство слова источника. По этой информации, предлагается провести встречу "четверки" в Индии во второй половине 2024 года.

Нью-Дели рассчитывал принять у себя президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиду и его австралийского коллегу Энтони Альбанезе. Предыдущая встреча на высшем уровне лидеров QUAD состоялась в мае 2023 года в Хиросиме.