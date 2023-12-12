"Киевстар" назвал хакерскую атаку причиной сбоя в работе сетей

В компании отметили, что для фиксации обстоятельств и последствий атаки компания привлекла представителей правоохранительных органов и спецслужб

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Причиной сбоя в работе сетей одного из крупнейших мобильных операторов Украины компании "Киевстар" стала мощная хакерская атака. Об этом сообщили в компании.

"Сегодня утром мы стали мишенью мощной хакерской атаки. Она стала причиной технического сбоя, в результате которого сейчас недоступны услуги: мобильная связь, доступ в интернет", - говорится в сообщении на странице "Киевстара" в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В "Киевстаре" отметили, что для фиксации обстоятельств и последствий атаки компания привлекла представителей правоохранительных органов и спецслужб, которые на текущий момент работают в офисе оператора. "Персональные данные абонентов не скомпрометированы", - утверждают в компании.

Отключение сети "Киевстара" привело к многочисленным проблемам среди жителей Украины. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи, и рекомендовал использовать для контактов другие каналы. По данным украинского издания Klymenko Time, о возможных сбоях предупредил "Приватбанк", часть банкоматов и терминалов которого использует для работы мобильные карты. Во Львове и подконтрольном Киеву городе Запорожье с ночи не могут отключить уличное освещение, для управления работы которым также используются мобильные карты, сообщает РБК-Украина. В Сумах наблюдаются проблемы с работой сирен тревоги. Отключилась система национального роуминга, поскольку сети других операторов не могут получить информацию от "Киевстара".

Новостной портал Liga.net со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в районе 13:00 мск сообщил, что устранение проблем в работе украинского оператора сотовой связи "Киевстар" займет еще не менее четырех-пяти часов. Проблемы с работой сети "Киевстар" начались после 08:00 мск. Таким образом, если сбудется прогноз Кубракова, сбой продлится около 9-10 часов. Сеть компании охватывает, по ее собственным данным, все регионы страны, она включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета. Сообщения о сбоях поступали в том числе из Житомира, Киевской области, Кропивницкого и Львова.

В соцсетях пользователи также жалуются на последствия сбоев в работе "Киевстара". С особыми трудностями с утра столкнулись жители районов на правом берегу Днепра в Киеве, где ранее из-за подтопления прекратили работу станции метро - многие из них использовали телефоны для вызова такси и поиска альтернативных путей на работу. На мобильных картах работают также многие автоматические ворота и шлагбаумы.