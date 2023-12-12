Первая группа грузовиков с помощью для Газы прошла через КПП "Керем-Шалом"

Она направляется к контрольно-пропускному пункту "Рафах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Первая группа грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа прошла проверку на КПП "Керем-Шалом". Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

"Сегодня утром первая партия грузовиков с гуманитарной помощью прошла проверку на пункте "Керем-Шалом" и сейчас направляется к контрольно-пропускному пункту "Рафах", - говорится в заявлении ведомства.

В КОГАТ выразили уверенность в том, что ООН внесло все необходимые корректировки для эффективного получения и распределения помощи.

Ранее телеканал Sky News-Arabia сообщал, что в рамках египетско-израильских договоренностей КПП "Керем-Шалом", расположенный на границе Израиля и сектора Газа, 12 декабря возобновит свою работу для проверки грузов с помощью, направляемых в палестинский анклав с территории Египта. Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях 11 декабря подтвердило, что Израиль откроет КПП "Керем-Шалом", и что это позволит увеличить число проверок в два раза.

КПП "Керем-Шалом" расположен в 5 км южнее КПП "Рафах" и был закрыт в начале октября после эскалации напряженности вокруг сектора Газа.