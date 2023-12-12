Кабмин Франции созовет спецкомиссию для рассмотрения законопроекта о миграции

Официальный представитель правительства Оливье Веран подчеркнул, что решение комиссии по законопроекту вынесут на голосование сначала в Сенате, а затем в Нацсобрании

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство Франции в ближайшее время созовет паритетную согласительную комиссию из семи членов Сената (верхней палаты парламента) и семи депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) для рассмотрения законопроекта об ужесточении миграционных правил, накануне отклоненного Нацсобранием. Об этом заявил официальный представитель кабмина, министр-делегат Оливье Веран на пресс-конференции по итогам заседания совета министров.

"Правительство в ближайшее время созовет паритетную согласительную комиссию", - сказал он.

Веран подчеркнул, что решение комиссии по законопроекту будет вынесено на голосование сначала в Сенате (верхней палате), а затем в Нацсобрании. "Если комиссия сможет согласовать единую позицию по законопроекту, <...> то ее решение будет вынесено на голосование в обеих палатах парламента", - сказал Веран.

Министр также подверг критике решение нижней палаты парламента, отклонившей законопроект, отметив, что депутаты таким образом "заявили об отказе от поиска компромисса" по вопросам миграции.

Против документа накануне проголосовали 270 парламентариев. После этого министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен подал президенту Франции Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, однако глава государства отклонил эту просьбу.

Законопроект, в частности, предусматривает упрощение высылки нелегальных мигрантов, а также усложнение процедуры воссоединения семей.