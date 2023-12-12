Главы МИД Индии и Израиля обсудили ситуацию в секторе Газа и Ливане

Субраманьям Джайшанкар и Эли Коэн договорились поддерживать контакты в дальнейшем

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар провел разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, в ходе которого они обсудили ситуацию в секторе Газа, Ливане и безопасность морского судоходства в регионе. Об этом Джайшанкар сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Только что провел разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Обсудили ситуацию в Газе, Ливане и безопасность морского судоходства в регионе", - написал он. Министры договорились поддерживать контакты в дальнейшем.

После начала эскалации палестино-израильского конфликта премьер-министр Индии Нарендра Моди в числе первых мировых лидеров выступил с осуждением действий радикального палестинского движения ХАМАС. Спустя несколько дней после этого Нью-Дели направил гуманитарную помощь палестинскому народу.