WSJ: Зеленского в Конгрессе США встретят менее благожелательно, чем в 2022 году

Как пишет газета, причиной являются разногласия о дальнейшей помощи Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник столкнется с менее доброжелательной, чем в 2022 году, аудиторией в Конгрессе США на фоне разногласий о дальнейшей помощи Киеву. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание напоминает, что в декабре 2022 года Зеленского в Конгрессе "встречали бурными овациями". "Во вторник, когда он вернется на Капиталийский холм, чтобы выступить за продолжение финансирования военной помощи, он встретится с более жесткой аудиторией", - считает газета.

По ее оценке, Зеленский будет выступать перед американскими законодателями на фоне того, что военные действия на поле боя "зашли в тупик", а "некоторые законодатели и все большая часть американской общественности начинают относиться скептически" к дальнейшей помощи Украине. При этом у законодателей "времени остается все меньше", поскольку Конгресс должен уйти на рождественские каникулы и вернется к работе лишь в начале января.

Республиканцы, как пишет газета, хотят, чтобы Зеленский четко изложил свою "стратегию победы" и выступают за "более разумное" финансирование военных нужд Киева. "Я пытаюсь добиться того, чтобы финансирование было правильного объема, но мы видим, что обе стороны упираются. Они продолжают просить обо всем", - сказал газете сенатор-республиканец от Калифорнии Майк Гарсия.

Несколько законодателей уверены, что пакет военной помощи удастся согласовать и принять лишь в 2024 году. "Это будет январское упражнение", - отметил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин.

Как пишет газета, Зеленский решил лично заняться урегулированием вопроса о помощи в тот же день, когда Сенат отклонил законопроект. По словам неназванного представителя Белого дома, обсуждение визита президента Украины началось в прошлую среду - 6 декабря. В пятницу подготовка была завершена, а уже в воскресенье американская администрация официально объявила о грядущем визите. Источники издания утверждают, что украинский лидер своей поездкой хочет доказать, что "сделал все возможное для обеспечения военной помощи". 11 декабря Зеленский в Вашингтоне встретился с представителями оборонных компаний в Вашингтоне и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

Запрос властей США

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР на прошлой неделе не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.