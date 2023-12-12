Военные Израиля задержали 50 человек в ходе рейдов в города на Западном берегу

Как сообщило агентство WAFA, армия еврейского государства с помощью бульдозеров уничтожила семейные сельскохозяйственные угодья в деревне Аната

РАБАТ, 12 декабря. /ТАСС/. Подразделения израильской армии задержали 50 человек во время рейдов в города на Западном берегу реки Иордан. Об это сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Операции военнослужащих еврейского государства прошли в Рамалле, Вифлееме, Хевроне, Дженине, Наблусе, Тубасе. Среди задержанных лиц есть две женщины.

Также, по информации WAFA, израильская армия с помощью бульдозеров уничтожила семейные сельскохозяйственные угодья, находившиеся в деревне Аната, в нескольких километрах к северо-востоку от Иерусалима.