Гаглоев поздравил Путина и всех россиян с Днем Конституции

Президент Южной Осетии заявил, что Конституция РФ всегда будет на страже россиян и исторической правды

ЦХИНВАЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем Конституции, подчеркнув, что основной закон РФ всегда будет стоять на защите интересов россиян.

"30-летие принятия Конституции Российской Федерации - значимое событие для российской государственности. Политическая и экономическая стабильность, безусловный рост международного авторитета России - это во многом результат следования принципам и норме Конституции. Убежден, что Основной закон Российской Федерации всегда будет стоять на защите национальных интересов россиян, укрепления суверенитета и поступательного развития России, отстаивания исторической правды", - говорится в поздравлении Гаглоева, опубликованном на официальном сайте главы Южной Осетии.

Гаглоев пожелал Путину крепкого здоровья и неизменного успеха во всех стремлениях на благо страны, а всем жителям РФ - добра, благополучия и процветания.