Соцпартия Испании подаст иск против крайне правых из-за слов о премьере

Лидер партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль ранее заявил, что наступит момент, когда "народ захочет подвесить за ноги" Педро Санчеса

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) подаст иск в прокуратуру против крайне правой политической силы "Вокс" из-за слов ее лидера Сантьяго Абаскаля о премьер-министре королевства Педро Санчесе. Об этом заявил представитель ИСРП в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) Пачи Лопес.

"Мы хотим, чтобы вся тяжесть закона и Уголовного кодекса обрушилась на Абаскаля и "Вокс", - отметил он. По словам Лопеса, жалоба, как ожидается, будет подана 13 декабря. ИСРП считает, что слова лидера крайне правых и "нападения" на офисы партии в ходе протестов против закона об амнистии каталонских сепаратистов являются пропагандой "ненависти, враждебности, дискриминации и насилия".

Крайне правые являются жесткими критиками левого правительства Испании и, в частности, премьера страны. Ранее Абаскаль заявил в интервью аргентинской газете Clarin, что наступит момент, когда "народ захочет подвесить за ноги" Санчеса.