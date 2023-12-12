12 декабря, 13:07,
обновлено 12 декабря, 13:44

Правительство Финляндии до 14 января открыло два КПП на границе с РФ

Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Речь идет о контрольно-пропускных пунктах "Ваалимаа" и "Ниирала"

СТОКГОЛЬМ, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство Финляндии с полуночи 14 декабря до 14 января открыло КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе с РФ. Об этом сообщила пресс-служба МВД Финляндии.

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"Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы "Ваалимаа" и "Ниирала", которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря. Правительство снова закроет всю восточную границу, если <...> миграция <...> [там] продолжится", - отмечается в сообщении.

Новое "решение действует до 14 января 2024 года", уточняет МВД.

"На восточной границе подать заявление о предоставлении международной защиты можно будет только на пограничных переходах "Ваалимаа" и "Ниирала", - говорится в сообщении.

Таким образом с 14 декабря по 14 января будут закрыты шесть пропускных пунктов из восьми на финско-российской границе, грузовое сообщение через станцию Вайниккала продолжится, уточняется в сообщении. 

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