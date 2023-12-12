Эксперт считает, что Грузия хочет представить РФ стороной югоосетино-грузинского конфликта

Глава югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях Константин Кочиев сообщил, что грузинская пропаганда пытается убедить всех, что Россия выступила в качестве атакующей стороны

ЦХИНВАЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Грузия на Женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье отказывается от юридически обязывающих гарантий о неприменении силы, настаивая на том, чтобы представить Россию одной из сторон конфликта. Об этом сообщил журналистам госсоветник президента Южной Осетии, глава югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях Константин Кочиев.

Госсоветник отметил, что работа над документом о неприменении силы на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье зашла в тупик в связи с позицией грузинской стороны, однако подписание такого документа не снимается с повестки, и югоосетинская сторона и впредь будет настаивать на его выработке и подписании.

"Необходимы юридически обязывающие гарантии, которые были бы оформлены специальным документом с подписями высших руководителей всех трех государств - сторон конфликта. Это Южная Осетия, Грузия и Абхазия. Но грузинские участники считают, что им должна дать гарантии безопасности Россия, но Россия не была стороной конфликта - Грузия напала на Южную Осетию, а прежде она нападала на Абхазию, а Россия просто пришла на помощь Южной Осетии", - сказал Кочиев.

Он подчеркнул, что грузинская пропаганда пытается убедить всех, что Россия выступила в качестве атакующей стороны, в этой связи очень важно, что у югоосетинской стороны в Женеве есть возможность говорить на равноправной основе со всеми участниками "и довести до них ту самую правду, которую пытаются извратить грузинские дипломаты на всех площадках". "И на самом деле эти слова доходят до участников процесса, их много - более 100 человек. Это те люди, которые на прямую имеют отношение к политике своих стран, к международным организациям. И уже гораздо сложнее бывает грузинской стороне вводить в заблуждение мировое сообщество", - отметил госсоветник.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. 9 сентября Российская Федерация установила дипломатические отношения с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой.

Женевские дискуссии

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.