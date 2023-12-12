Спикер Сейма Литвы не планирует подавать в отставку из-за скандала с ее партией

Виктория Чмилите-Нильсен отметила отсутствие сомнений относительно того, что ее "действия как главы парламента не отвечают требованию нулевой терпимости к коррупционным явлениям"

ВИЛЬНЮС, 12 декабря. /ТАСС/. Спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен не намерена подавать в отставку в связи с обвинительным приговором суда по делу о коррупции в отношении партии "Союз либералов Литвы", председателем которой она является. Об этом спикер заявила с трибуны Сейма, который рассматривал требование политической оппозиции о ее отставке.

"Не слышу никаких сомнений относительно того, что мои действия как главы парламента не отвечают требованию нулевой терпимости к коррупционным явлениям, - сказала она. - Поэтому не могу разделить требование о моей личной ответственности за то, что меня, как депутата, избранного в Сейм в 2020 году, не касалось".

Апелляционный суд Литвы 22 ноября приговорил фигурантов тянувшегося с 2016 года дела о коррупции, где речь шла о взятках в размере более €100 тыс., к реальным срокам заключения. Одним из проходивших по делу был получивший 5,5 года лишения свободы Элигиюс Масюлис, предшественник спикера на посту председателя партии либералов. Партия как юридическое лицо наказана штрафом в размере около €377 тыс.

Председателем партии Чмилите-Нильсен стала в 2019 году. Она подчеркивает, что лично никак не была связана с историей 2016 года.