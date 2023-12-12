Армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана

В армейской пресс-службе сообщили об ответном огне артиллерии

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали обстрел северных районов страны с территории Ливана и открыли в ответ артиллерийский огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано несколько запусков по ряду районов в Западной Галилее. Во время инцидента была запущена ракета-перехватчик", - говорится в сообщении.

По данным военных, сигналы воздушной тревоги в приморском городе Акко были задействованы из-за опасности падения обломков после перехвата, при этом обстрелов самого города зафиксировано не было.

"Артиллерия Армии обороны Израиля наносит удары по источникам огня в Ливане", - добавили в пресс-службе.