СМИ: британский премьер рискует утратить доверие сопартийцев из-за спорного законопроекта

Речь идет об инициативе о депортации нелегальных мигрантов в Руанду

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует утратить доверие части сопартийцев из-за вызвавшего ожесточенные споры законопроекта о депортации нелегальных мигрантов в Руанду. Как отмечают обозреватели британского телеканала Sky News, рядовые депутаты от правящей Консервативной партии уже обсуждают кандидатуры потенциальных преемников главы правительства.

Во вторник Палата общин во втором чтении рассмотрит правительственный билль, а затем проведет по нему голосование. Хотя консерваторы имеют в палате большинство, законопроект может провалиться уже на этом этапе, так как некоторые из них не согласны с его положениями. Как заявил газете The Guardian высокопоставленный член консервативной фракции в британском парламенте, это стало бы "сокрушительным ударом по авторитету премьер-министра, после которого коллеги начали бы направлять письма" об утрате доверия к Сунаку главе профильного парламентского комитета. Издание отмечает, что говорить о планах тори вновь сменить лидера может быть преждевременно, но если дело дойдет до вотума о доверии премьеру, положение главы правительства станет крайне шатким.

Для того, чтобы законопроект о нелегальных мигрантах не прошел второе чтение, будет достаточно, чтобы партийную дисциплину в ходе голосования нарушили 29 консерваторов. Законопроект может провалиться и в случае, если 56 из 350 депутатов-тори воздержатся от голосования, так как резко против правительственного плана выступает оппозиционная Лейбористская партия. В преддверии голосования Сунак во вторник утром пригласил на рабочий завтрак группу критикующих билль сопартийцев, чтобы попытаться их переубедить, а экс-глава Минобороны страны Бен Уоллес в The Daily Telegraph призвал коллег сохранять единство.

Камень преткновения

План, предполагающий отправку нелегальных мигрантов в Руанду, которая получила от Лондона и $300 млн и готова рассматривать их прошения об убежище, был представлен 1,5 года назад еще кабинетом Бориса Джонсона. Пока его так и не удалось воплотить в жизнь из-за позиции британских судов, посчитавших, что депортированным в Руанду нелегалам будет грозить высылка в родные страны, где их жизни и здоровью может грозить опасность. Чтобы обойти возникшую преграду, правительство Сунака подписало новое соглашение с Руандой, призванное исключить такую возможность, а также представило новый законопроект, в котором Руанда объявляется безопасной страной и предусматриваются меры, которые ограничат возможности высылаемых мигрантов оспорить это в суде.

С этим планом не согласился замглавы МВД Великобритании Роберт Дженрик, который подал в отставку 7 декабря. Он считает, что нелегалов следовало в принципе лишить возможности спорить с решением об их отправке в Руанду. Его позицию разделяет правое крыло партии, представители которого, включая экс-главу МВД страны Суэллу Браверман, собираются голосовать против билля. Сам Сунак и умеренные тори настаивают на том, что Великобритания должна исполнять свои обязательства члена Конвенции по правам человека, тогда как в правом крыле Консервативной партии считают, что выход из конвенции поможет решить проблему нелегальной миграции. При этом противники билля есть и среди умеренных тори, считающих слишком радикальными меры, которые позволят правительству игнорировать некоторые положения национального законодательства о правах человека, а потенциально обходить и международные нормы.

Внутрипартийная борьба осложняет положение правящей партии перед парламентскими выборами, которые должны пройти в стране не позднее конца января 2024 года. Консерваторы, находящиеся у власти с 2010 года, значительно уступают лейбористам в опросах общественного мнения и возлагают большие надежды на то, что подчеркнуто жесткая иммиграционная политика поможет поднять их рейтинг.

Проблема нелегалов

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивается на протяжении последних лет. В начале августа телеканал Sky News сообщил, что всего с 2018 года более 100 тыс. нелегалов прибыли в страну из Франции, воспользовавшись этим маршрутом.

В настоящее время в Великобритании более 175 тыс. человек ждут ответа от правительства на поданные ими заявления о получении убежища. На период рассмотрения заявок беженцев размещают в специальных миграционных центрах, однако их количества недостаточно. Содержание нелегалов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год. В частности, на размещение более 50 тыс. нелегальных мигрантов в отелях уходит порядка £6 млн ($7,5 млн) в сутки.