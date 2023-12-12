Группа специалистов из Израиля обсудит на Кипре создание морского гумкоридора для Газы

Представитель правительства республики Константинос Летимпиотис отметил, что уже несколько стран выразили готовность оказать логистическую поддержку

НИКОСИЯ, 12 декабря. /ТАСС/. Группа специалистов из Израиля прибывает во вторник на Кипр для обсуждения технических вопросов, связанных с организацией морского коридора для доставки гуманитарной помощи населению сектора Газа. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства республики Константинос Летимпиотис.

"В рамках инициативы Республики Кипр по организации морского коридора для доставки гуманитарной помощи <...> гражданскому населению Газы сегодня на остров прибывает межведомственная группа израильских специалистов", - сказал он.

"Мы разработали весьма конкретный план реализации данной инициативы, целью которой является преодоление гуманитарного кризиса в секторе Газа", - подчеркнул представитель кабмина. Он обратил внимание на то, что уже несколько стран выразили готовность оказать логистическую поддержку. "Первая партия гуманитарной помощи уже хранится в специально отведенной зоне в аэропорту г. Ларнака и будет готова к отправке, как только позволят условия", - добавил Лемтипиотис.

Кипр предлагает свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Выступая 9 ноября на конференции в Париже, президент Никос Христодулидис сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, будет развернут в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

Администрация Христодулидиса считает, что в пользу кипрского плана говорят три ключевых фактора: географическая близость островного государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов, стратегические отношения с соседними странами. В правительстве республики пояснили, что реализацию инициативы Кипра предполагается осуществлять в три этапа: на первом этапе предусматривается использование десантных кораблей, в среднесрочной перспективе рассматривается решение по созданию плавучей платформы, а в долгосрочной - строительство закрытого порта. В Никосии заявляют, что уже заручились поддержкой ООН, США и ключевых европейских стран, однако до практической реализации идеи создания морского гуманитарного коридора дело пока не дошло.