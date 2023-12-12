США контактируют с РФ на высоком уровне для возвращения Гершковича на родину

Это является одним из "наиболее приоритетных" вопросов на повестке дня, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. США контактируют с Россией на высоком правительственном уровне для возвращения обвиняемого в шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича на родину, разрабатывают формулу этого. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, вопрос возвращения Гершковича на родину остается для администрации президента США Джо Байдена одним из "наиболее приоритетных".

"Мы взаимодействуем на высоком уровне с правительством РФ, пытаясь выработать некий переговорный [механизм] или взаимопонимание, которое привело бы к его освобождению", - сказал советник американского лидера, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.