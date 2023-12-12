Белый дом: США могут утратить с января возможность направлять Украине военную помощь

Причиной может стать отказ Конгресса США утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели, отметил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов утратит с января 2024 года возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа американского Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, уже "в конце декабря США больше не смогут собирать ресурсы для отправки критически важных систем вооружений на Украину", если законодатели не одобрят запрошенные президентом США Джо Байденом ассигнования. "Таким образом, начиная с января у нас больше не будет средств, чтобы отправить вооружение на Украину и затем пополнять наши собственные запасы", - сказал советник американского лидера, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.