Суд оправдал экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа по делу о коррупции

В ходе слушаний суд согласился с доводами стороны защиты об отсутствии конкретных доказательств вины бывшего главы правительства по делу

ИСЛАМАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Высокий суд Исламабада (IHC) оправдал бывшего премьер-министра Пакистана, лидера партии "Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза)" (ПМЛ-Н) 73-летнего Наваза Шарифа по делу об инвестировании незадекларированных средств в покупку сталелитейного комплекса "Аль-Азизиа" в Саудовской Аравии.

По сообщению газеты Dawn, в ходе слушаний суд согласился с доводами стороны защиты об отсутствии конкретных доказательств вины бывшего главы правительства по данному делу.

"Суд объявляет недействительным вынесенный в 2018 году обвинительный приговор Шарифу по делу о покупке политиком комплекса "Аль-Азизиа", - заявила судебная коллегия.

В конце ноября IHC отменил приговор, по которому Шариф отбывал 10-летнее заключение по делу о злоупотреблениях при покупке квартир в жилом комплексе "Авенфилд аппартментс" в Лондоне.

В 2018 году Шариф был признан виновным в коррупции, связанной с инвестированием незадекларированных средств в покупку сталелитейного комбината "Аль-Азизиа" в Саудовской Аравии. Антикоррупционный суд Исламабада приговорил политика к семи годам тюрьмы, а также к денежному штрафу в размере $2,5 млн. Экс-премьер считает вынесенный ему приговор политически мотивированным.

В октябре 2019 года Высокий суд Исламабада освободил Шарифа под залог по гуманитарным соображениям, после чего правительство, которое возглавлял Имран Хан, разрешило ему выехать на лечение в Лондон на восемь недель. Однако Шариф отказался возвращаться в Пакистан по истечении данного срока. В связи с этим срок действия его заграничного паспорта не был продлен, экс-премьер оказался в изгнании в Великобритании. 21 октября Шариф вернулся на родину из Лондона, чтобы возглавить предвыборную кампанию ПМЛ-Н на предстоящих 8 февраля выборах в парламент.