На Украине намерены просить ЕС продлить "транспортный безвиз" несмотря на позицию соседей

Как отметил украинский замминистра инфраструктуры Сергей Деркач, большинство грузов идет именно автомобильным транспортом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украина будет просить Европейский союз (ЕС) продлить действие соглашения, позволяющего украинским водителям ездить в ЕС без разрешения на перевозки и не имея международного водительского удостоверения, несмотря на позицию стран-соседей: Венгрии, Польши и Словакии. Об этом сообщил украинский замминистра инфраструктуры Сергей Деркач на итоговой конференции ведомства, его слова приводит новостной портал Liga.net.

"Мы работаем над продлением "транспортного безвиза" с Евросоюзом, работаем с нашими соседями, чтобы показать им, что мы не повлияли на рынок грузовых перевозок в их странах, а наоборот - увеличили эти возможности. Потому что импорт из Польши в Украину вырос на 40%. Большинство грузов идет именно автомобильным транспортом", - сказал он.

Текущее соглашение действует до 30 июня 2024 года, в последний раз стороны договорились о его продлении на год в марте 2023 года. Документ, подписанный в июне 2022 года, упразднил необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Украина и ЕС также освободили владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини", однако пропускной пункт "Ягодин - Дорохуск" был разблокирован 11 декабря. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что потери импорта Украины из-за блокады составят не менее 20%. В свою очередь экспорт страны через польскую границу за ноябрь уменьшился на 40%, отметили в Минэкономики.

Союз автоперевозчиков Словакии с 16 ноября периодически проводит блокаду КПП "Вышне-Немецке", с 1 декабря была начата его бессрочная блокада, которая была приостановлена на несколько дней 5 декабря и возобновлена 11 декабря. Венгерские дальнобойщики также 11 декабря частично блокировали движение на границе с Украиной в знак протеста против появления грузовиков из этой страны на дорогах Евросоюза. Как сообщил телеканал ATV в репортаже с пограничного пункта пропуска "Захонь - Чоп", акция, в которой задействовано примерно 15 машин, может продлиться несколько дней.