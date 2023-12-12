Среди обвиняемых по делу о подготовке переворота в ФРГ числится гражданка РФ

Следствие причисляет группу заговорщиков к так называемым рейхсбюргерам, известным также как "граждане Рейха"

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Гражданка РФ Виталия Б. числится среди тех, кто был задержан в прошлом году по подозрению в подготовке переворота в ФРГ и кому накануне были выдвинуты обвинения. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Германии.

7 декабря 2022 года стало известно о пресечении попытки государственного переворота. Спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых. Операция стала одной из самых масштабных в истории республики. Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах. Среди задержанных была гражданка РФ, о которой идет речь и в этот раз.

Спустя почти год - 11 декабря 2023 года - стало известно, что всем задержанным предъявлены официальные обвинения.

"Есть достаточные основания подозревать Виталию Б. в поддержке террористического объединения и содействии" подготовке преступления, отмечается в заявлении гособвинителя.

В сообщении утверждается, будто бы она "поделилась с [лидером заговорщиков] Хайнрихом XIII П. Р. контактом российского генконсульства в Лейпциге и сопроводила его туда в июне 2022 года". Других подробностей на этот счет в релизе не приводится.

Следствие причисляет группу заговорщиков к так называемым рейхсбюргерам, известным также как "граждане Рейха". Это движение зародилось в ФРГ в 80-х годах прошлого века, сейчас оно насчитывает примерно 23 тыс. сторонников. Они полагают, что Германия существует в границах 1937 года, не признают действующее правительство и заявляют, что страна, как и в послевоенное время, оккупирована союзниками. "Рейхсбюргеры" часто организовывают военные реконструкции, проводят закрытые встречи. Они печатают собственные документы, поскольку считают недействительными те, которые выдают германские инстанции. Долгое время спецслужбы полагали, что угроза конституционному строю от движения не исходит, так как оно было сильно разрозненно, не имело какой-либо структуры. Радикализация началась в середине 2010-х годов.