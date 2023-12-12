Кипр заявил о необходимости вместе с Арменией реагировать на новые вызовы

Обе страны являются не только друзьями, но и союзниками, отметил глава Минобороны Михалис Йоргаллас

НИКОСИЯ, 12 декабря. /ТАСС/. Кипр и Армения должны быть готовы реагировать на новые вызовы, в том числе и те, которые носят непредвиденный характер. Об этом заявил журналистам глава Минобороны Кипра Михалис Йоргаллас после встречи со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.

"Наши две страны помимо борьбы с обычными и предсказуемыми угрозами должны развивать свою готовность эффективно реагировать на новые и непредвиденные вызовы", - сказал он. Как отметил Йоргаллас, "реализация ежегодной программы военного сотрудничества двух стран представляет собой ощутимое доказательство нашей готовности укреплять нашу оборону и военное сотрудничество между министерствами и вооруженными силами".

"У меня также была возможность проинформировать министра Папикяна о ситуации с безопасностью на Кипре и в Восточном Средиземноморье, а также о гибридной военной деятельности Турции, в частности, посредством использования нелегальной миграции на острове и в регионе", - добавил он.

Касаясь недавнего совместного заявления администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении о намерении нормализовать отношения, Йоргаллас подчеркнул, что "эта масштабная инициатива представляет собой исторический шанс достичь долгожданного мира в регионе, основанного на уважении принципов международного права и, в частности, уважения принципов суверенитета и территориальной целостности".

В свою очередь Сурен Папикян заявил, что обсудил со своим коллегой вопросы развития сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Он отметил, что Кипр и Армения сталкиваются сегодня с общими угрозами и объединяют свои усилия для борьбы с ними.

"Это доказывает, что обе страны являются не только друзьями, но и союзниками", - подчеркнул он.

Визит министра обороны Армении на Кипр первоначально планировался на 7 сентября, но был отложен из-за обострения ситуации на Кавказе.