Бойцы "Хезболлах" атаковали позиции израильских войск в пограничных районах

По данным Al-Mayadeen, выпущенные бойцами "Хезболлах" снаряды разорвались поблизости от армейской казармы в еврейском поселении Зарит

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" взяло на себя ответственность за обстрелы позиций израильских войск в пяти пограничных районах на юге Ливана.

Как сообщается в размещенном в Telegram-канале заявлении, шиитские формирования атаковали израильские посты в Джель-эль-Аляме, Малькии, Рагебе, Хадаб-Яруне и Хирбет-Маере. При этом они использовали для нанесения ударов по противнику управляемые противотанковые ракеты и системы залпового огня. Как утверждается в тексте, в результате прямого попадания среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые.

Как передал телеканал Al-Mayadeen, выпущенные бойцами "Хезболлах" снаряды разорвались поблизости от армейской казармы в еврейском поселении Зарит. Причинен ущерб, несколько человек пострадали.

Израильская артиллерия в ответ на вылазки шиитских формирований открыла интенсивный огонь по югу Ливана. Сведения о падении снарядов поступили из района Вади-Джамаль, где находятся точки, с которых велся обстрел израильской территории. Удары наносятся по окрестностям населенных пунктов Айтарун, Бейт-Лиф, Мейс-эль-Джебель, Рамия и Хоула. О последствиях израильской атаки сведений не поступало.