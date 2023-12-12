12 декабря, 15:06,
обновлено 12 декабря, 15:23
Санкции в отношении России

Канада расширила санкции в отношении России

Здание парламента Канады. Andrew Burton/ Getty Images
Здание парламента Канады
© Andrew Burton/ Getty Images

В санкционные списки внесли еще 30 физических лиц

ОТТАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Канады расширили российский санкционный список, включив в него еще 30 физических лиц. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте канадского МИД.

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В них уточняется, что рестрикции вводятся в отношении лиц, которые участвовали в выборах на присоединенных к РФ территориях, которые ранее являлись частью Украины, в частности в Херсонской области. По мнению Оттавы, эти выборы проходили незаконно.

Среди прочего в списки попал член фракции "Единая Россия" в Херсонской областной думе Тамерлан Цаликов. 

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