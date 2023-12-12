Канада расширила санкции в отношении России

В санкционные списки внесли еще 30 физических лиц

ОТТАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Канады расширили российский санкционный список, включив в него еще 30 физических лиц. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте канадского МИД.

В них уточняется, что рестрикции вводятся в отношении лиц, которые участвовали в выборах на присоединенных к РФ территориях, которые ранее являлись частью Украины, в частности в Херсонской области. По мнению Оттавы, эти выборы проходили незаконно.

Среди прочего в списки попал член фракции "Единая Россия" в Херсонской областной думе Тамерлан Цаликов.