В ЕС намерены сажать в тюрьму на срок до пяти лет тех, кто не соблюдает санкции против РФ

Также Евросоюз планирует назначать такое уголовное наказание тем, кто оказывает России запрещенные услуги или помогает попасть на территорию ЕС фигурантам черного списка

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Евросоюз в рамках директивы о криминализации обхода санкций намерен назначать уголовное наказание до пяти лет лишения свободы тем, кто торгует с Россией санкционными товарами, оказывает ей запрещенные услуги или помогает попасть на территорию ЕС фигурантам черного списка. Как говорится в заявлении Совета ЕС, кроме того, их следует штрафовать.

"Новая директива обязывает страны ЕС определить ряд действий как уголовные преступления. В частности, оказание помощи лицам, входящим в санкционный список, в нарушении запрета на поездки, торговля санкционными товарами и осуществление запрещенных санкциями транзакций, предоставление финансовых услуг и осуществление финансовой активности, которая запрещена или ограничена, а также укрывательство фактов о владении фондами или экономическими ресурсами [на территории ЕС] физическими лицами, организациями или структурами, находящимися под санкциями ЕС", - говорится в документе.

"В случае, когда нарушение запретительных мер было умышленным, максимальным наказанием должно быть тюремное заключение. Страны ЕС должны определить, что нарушения данной директивы должны наказываться максимальным сроком в один год тюремного заключения или в пять лет тюремного заключения в зависимости от вида нарушения. Страны ЕС имеют право применять более продолжительные сроки заключения. В дополнение к тюремному заключению те, кто нарушают запретительные меры ЕС, могут также подвергнуться штрафу", - говорится в заявлении.