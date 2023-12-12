США намерены сократить зависимость от Китая в ключевых цепочках поставок

При этом речь не идет о необходимости отделиться от Китая, отметила глава американского Минфина Джанет Йеллен

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов хочет сократить риски в отношениях с Китаем, уменьшить зависимость от КНР в ключевых цепочках поставок, но речь не идет о необходимости отделиться от Китая. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Администрация [президента США Джо] Байдена не стремится отделиться от Китая, но мы стремимся снизить риски [в отношениях], а это значит, что мы не хотим чрезмерно зависеть от Китая, когда речь идет о ключевых цепочках поставок", - отметила глава финансового ведомства, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.