США расширили санкционный список в отношении России

В него вошли десятки физических и юридических лиц

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. США расширили санкционный список по РФ, добавив десятки физических и юридических лиц, сообщили в Минфине Соединенных Штатов. Там уточнили, что в список включены около 240 структур, в том числе из России, Киргизии, КНР, ОАЭ, Таджикистана, Турции и с Кипра.

В санкционный список, в частности, попали:

Экспобанк, который входит в топ-40 крупнейших банков России;

золотодобывающая компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов;

расчетная небанковская кредитная организация "Металлург";

три сухогруза под российским флагом "Аркадий Чернышев", "Капитан Якубович" и "Мария", которые, по версии американских властей, связаны с расположенной на Кипре судовладельческой компанией IBEX Shipping;

золотодобывающая компания "Высочайший";

Липецкий автопроизводитель "Моторинвест";

Компании "Газпром линде инжиниринг" и "Северные технологии".

В список также внесены граждане РФ Игорь Афанасьев, Борис Берников, Руслан Булатов, Александр Черковский, Сергей Докучаев, Владимир Гугнин, Зарах Илиев, Андрей Казазаев, Дарья Хоркина, Роман Котекин, Владимир Крылов, Александр Пан, Александр Потапов, Василий Шупранов, Владислав Свиблов, Иван Таврин, Дмитрий Велеславов и Андрей Зелвский. Кроме того, в списке оказались два гражданина Пакистана, один гражданин Китая, один гражданин Республики Корея и один гражданин Турции.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Новое расширение американских санкций против РФ нацелено на ОПК, энергетический сектор, горнодобывающую отрасль, заявили в Госдепе и Минфине США.