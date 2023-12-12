В Эфиопии экс-министра задержали по подозрению в связях с террористами

Тайе Дендеа подозревается в причастности к заговору с целью свержения правительства и партийной структуры, пишет Addis Standard

НАЙРОБИ, 12 декабря. /ТАСС/. Эфиопский экс-министр по вопросам мира Тайе Дендеа был задержан во вторник Федеральной оперативной группой по безопасности и разведке. Об этом сообщило издание Addis Standard.

Как отмечается, следствие обнаружило доказательства того, что политик сотрудничал с группами, стремившимися дестабилизировать Эфиопию, и распространял через социальные сети сообщения, критикующие правительство и одобряющие насилие. Кроме того, Дендеа подозревается в причастности к заговору с целью свержения правительства и партийной структуры. По версии следствия, Дендеа вступил в сговор с лидерами "Армии освобождения Оромо" и другими экстремистскими группировками, вовлеченными в террористическую деятельность.

Накануне политик был освобожден от должности премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, причины увольнения не раскрываются. В последние недели Дендеа открыто критиковал правительство в социальных сетях и в интервью, обвиняя власти в провале мирных переговоров и осуждая аресты протестующих, поясняет издание.

Образованная в 1973 году группировка "Армия освобождения Оромо" является военным крылом "Фронта освобождения Оромо". Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штата Оромия - самого густонаселенного региона Эфиопии. Федеральные власти внесли "Армию освобождения Оромо" в список террористических организаций.

Во время конфликта в 2020-2022 годах на севере Эфиопии между федеральными войсками и повстанцами из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) руководство "Армии освобождения Оромо" заключило соглашение с НФОТ о совместных действиях против центрального правительства. Однако после того, как повстанцы из НФОТ потерпели серию поражений, они подписали 2 ноября 2022 года с властями Эфиопии соглашение о прекращении боевых действий и начале мирного процесса.

С ноября 2022 года стороны в целом выполняют взятые на себя обязательства.