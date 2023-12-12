Вьетнам назвал развитие отношений с Китаем своим стратегическим выбором

Эти отношения являются "первоочередным приоритетом" для Ханоя, заявил генсек Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонг

ХАНОЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Развитие отношений с Китаем - главный приоритет и стратегический выбор Вьетнама. Об этом заявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг на переговорах с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председателем КНР Си Цзиньпином, прибывшим во Вьетнам с государственным визитом, сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

В атмосфере сердечности, дружбы, искренности и откровенности лидеры двух стран обстоятельно обсудили положение в каждой из стран, отношения между двумя партиями и государствами, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, отмечает ВИА.

Глава КПВ выразил уверенность в том, что визит Си Цзиньпина в Ханой ознаменует новую веху в истории вьетнамо-китайских отношений и будет способствовать их подъему на новую высоту. Нгуен Фу Чонг подтвердил последовательный внешнеполитический курс Вьетнама на независимость, самостоятельность, мир, дружбу, сотрудничество, развитие, диверсификацию и многовекторность международных отношений.

"Вьетнам считает развитие отношений с Китаем первоочередным приоритетом и стратегическим выбором", - подчеркнул генсек ЦК КПВ.

Председатель КНР подтвердил, что Китай придает важное значение отношениям с Вьетнамом, считая их приоритетом в развитии дипломатических связей со своими соседями. Лидеры двух стран констатировали, что через 15 лет после установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства двустороннее сотрудничество достигло значительного прогресса во всех областях.

Руководители КПВ и КПК подчеркнули стремление строить будущее вьетнамско-китайского сообщества, основанного на принципах взаимного уважения, равноправного, взаимовыгодного сотрудничества, уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга, последовательного разрешения разногласий мирными средствами в соответствии с Уставом ООН и международным правом во имя счастья народов двух стран, ради мира и прогресса во всем мире, указывает ВИА.