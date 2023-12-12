Еврокомиссия приняла евродирективу об иноагентах под названием "Пакет защиты демократии"

Она обяжет всех представителей интересов не входящих в ЕС государств регистрироваться в Реестре транспарентности Евросоюза с указанием всех полученных от иностранного государства платежей, отметили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) утвердила проект европейской директивы об иноагентах, получившей название "Пакет защиты демократии" (ПЗД), который обяжет всех представителей интересов не входящих в Евросоюз государств в обязательном порядке регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных от иностранного государства платежей. Об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия одобрила "Пакет защиты демократии" в преддверии европейских выборов 2024 года (имеются в виду выборы в Европарламент 6-9 июня 2024 года - прим. ТАСС)", - говорится в документе. "Структуры, представляющие интересы третьих стран [, не входящих в ЕС], должны быть зарегистрированы в Реестре транспарентности. Странам ЕС будет дано указание создать соответствующие национальные реестры для этих целей, - говорится в документе. - Ключевые элементы информации о таких представителях интересов третьих стран будут находиться в открытом доступе, обеспечивая транспарентность и демократическую отчетность. В их число войдут ежегодные объемы финансовых средств, получаемых ими [из-за рубежа], наименования стран, в интересах которых они действуют, и виды их деятельности".

Регистрация в рамках ПЗД будет обязательна "для всех юридических и физических лиц, намеренных вести деятельность, связанную с влиянием на процессы принятия решений в ЕС", то есть для любых лоббистских структур и организаций. Впрочем, Еврокомиссия оставляет возможность европейским регуляторам закрывать ту или иную информацию в этом реестре от широкой европейской публики по "соображениям безопасности".

"Будет наивно думать, что демократия не нуждается в защите", - объявила, представляя этот проект, замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Она также высказала мнение, что это "не закон об иноагентах, это демократические нормы транспарентности".

О директиве

Еврокомиссия также обещает, что включение в ПЗД не станет "основанием для обвинений или для подрыва доверия к этим лицам и организациям". В то же время она намерена пристально следить за исполнением этого законодательства, как на уровне стран - членов ЕС, так и на наднациональном уровне.

Вся информация, собранная в отношении иностранного лоббиста в рамках "Пакта защиты демократии", должна храниться в Реестре транспарентности в течение четырех лет с момента прекращения деятельности каждым иноагентом на территории Евросоюза.

Для введения этих норм в действие ПЗД должен быть утвержден Европарламентом и Советом ЕС, причем Еврокомиссия надеется, что это случится до выборов 2024 года.

Еврокомиссия, подтверждая необходимость принятия таких мер по контролю иноагентов, приводит опрос общественного мнения, осуществленного Европейской службой опросов общественного мнения "Евробарометр" от 6 декабря этого года. Согласно этому опросу, 81% европейских граждан считают внешнее вмешательство в европейскую демократию "серьезной проблемой", и эти же 81% граждан стран ЕС выступают за регистрацию всех иноагентов. 78% граждан ЕС, по оценке "Евробарометра", считают, что на политические интересы в ЕС влияет дезинформация, 72% - что кибератаки, 70% - что вмешательство стран из-за пределов Евросоюза.