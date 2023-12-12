Госдеп: новые санкции США направлены на пресечение сотрудничества РФ и КНДР в ВТС

Меры направлены против производителей, экспортеров и импортеров товаров, критически важных для российского оборонно-промышленного комплекса, указано в документах

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов внесла ряд компаний и сухогрузов в санкционный список по РФ с целью пресечения якобы сотрудничества России и КНДР в военно-технической сфере. Об этом говорится в справочных документах Госдепартамента.

В них отмечается, что США намерены "пресечь поставки боеприпасов между Россией и КНДР".

"Госдепартамент вносит в санкционный список несколько судоходных компаний и связанных с ними судов, которые участвовали в передаче боеприпасов между КНДР и Российской Федерацией", - утверждают в американском внешнеполитическом ведомстве. Так, в черный список попали три сухогруза под российским флагом "Аркадий Чернышев", "Капитан Якубович" и "Мария". По версии американских властей, суда связаны с судоходной компанией "АЗИА" из Владивостока и расположенной на Кипре судовладельческой компанией IBEX Shipping, против которых Вашингтон также ввел рестрикции. Как считают в США, сухогрузы якобы "неоднократно осуществляли поставки вооружений и боеприпасов из КНДР в Россию".

Кроме того, продолжили в Госдепе, новые рестрикции коснулись тех, кто якобы помогал РФ в обходе санкций.

"Госдепартамент продолжает пресекать деятельность сетей и каналов, по которым Россия пытается закупать технологии и оборудование в третьих странах. В частности, эти меры направлены против производителей, экспортеров и импортеров товаров, критически важных для российского оборонно-промышленного комплекса, <...>. Компании, расположенные в Китайской Народной Республике (КНР), Турции и ОАЭ, продолжают отправлять в Россию эти и другие важные товары двойного назначения, включая критически важные компоненты, на которые опирается Россия в своих системах вооружений", - утверждают во внешнеполитическом ведомстве. Среди прочего под ограничения подпал ряд компаний, якобы сотрудничающий с находящейся под западными санкциями госкорпорацией "Ростех" в сфере закупок микроэлектронных компонентов.

В санкционный список по РФ также попали "те, кто участвует в поддержке военных действий российского правительства и другой вредоносной деятельности", утверждает Госдепартамент. Рестрикции коснулись Ивана Таврина, который ранее руководил "Мегафоном".

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.