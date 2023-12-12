Премьер Эстонии заявила о невозможности уволить ее по сбору подписей

Освободить главу кабмина от должности можно посредством вотума недоверия и голосования в парламенте, напомнила Кая Каллас

ВИЛЬНЮС, 12 декабря. /ТАСС/. Конституция Эстонии не предусматривает возможности освобождения от должности премьера страны путем сбора подписей граждан. С таким заявлением выступила глава кабинета министров Кая Каллас на портале гостелерадио ERR.

"Такого инструмента по оказанию давления, как сбор подписей, в конституции попросту нет", - приводятся в сообщении ее слова.

Как отметила премьер, оппозиции и тем, кто поддерживает оппозиционные партии, глава правительства "никогда не нравится".

Она уточнила, что конституцией предусмотрены возможности освободить премьера от должности.

"Конституция дает возможность выразить вотум недоверия [правительству] и провести по нему голосование в парламенте", - сказала Каллас.

Петиция "Требуем отставки Каи Каллас" была зарегистрирована на специальном портале, предназначенном для проведения обсуждения и составления коллективных обращений. Парламент обязан рассмотреть обращение, под которым подписалось как минимум 1 тыс. жителей Эстонии. Под петицией, требующей отставки премьера, поставили цифровые подписи около 28 тыс. человек.

Ранее в прибалтийской республике разгорелся политический скандал, связанный с компаниями мужа Каллас Арво Халлика Stark Logistics и Stark Warehousing, которые продолжали предоставлять транспортные и складские услуги в России после начала ее спецоперации на Украине, при этом сама эстонский премьер считается одним из самых ярых сторонников Киева среди лидеров стран Евросоюза. В ходе слушаний в парламенте выяснилось, что Каллас предоставила холдинговой компании мужа Novaria Consult два займа на финансирование деятельности данных предприятий общей суммой в размере €370 тыс. Выступая перед журналистами, она извинилась за бизнес компаний ее супруга в России, но отказалась уходить в отставку. Эстонский премьер пояснила, что накопления, из которых Халлику были выданы займы, сформировались до начала карьеры Каллас в политике.