Завкафедры Университета Кипра представил в суде аргументы в защиту россиянина Петрова

Костас Параскевас настаивает на том, что дело гражданина РФ носит исключительно политический характер

ЛАРНАКА, 12 декабря. /ТАСС/. Заведующий кафедры права Университета Кипра Костас Параскевас представил аргументы в защиту арестованного на Кипре Артура Петрова в окружном суде Ларнаки, настаивая на том, что дело россиянина носит исключительно политический характер. Как специалист в области права он был приглашен в суд стороной защиты, которую представляет кипрский адвокат Илиас Стефану.

"В основе обвинений в адрес Артура Петрова лежит нынешняя внешняя политика США, которую они проводят с начала военной операции РФ на Украине", - рассказал Параскевас после заседания в беседе с корреспондентом ТАСС. "Если завтра внешняя политика Соединенных Штатов изменится под влиянием каких-либо факторов, то вменяемые Артуру Петрову преступления попросту перестанут быть таковыми", - заметил он.

"Власти США при нынешней администрации решили преследовать физических и юридических лиц по тем или иным причинам, которые не связаны с применением уголовного права в его обычном общем или международном понимании, - продолжил специалист. - Понятно, что меры, принимаемые властями США, носят временный характер". По словам Параскеваса, совершенно очевидно, что причины преследования этих людей зависят от конкретной внешней политики, проводимой нынешней командой Байдена. "Иными словами говоря, в основе конкретных уголовных преследований лежит позиция или политика нынешнего правительства США в отношении происходящего на Украине", - добавил он.

Петров, имеющий также гражданство ФРГ, был арестован на Кипре 26 августа по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники. По версии Минюста США, 34-летний Петров, "предположительно, был членом сети", которая после начала СВО якобы осуществила для российской компании "незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования". В министерстве утверждали, что эта деятельность велась в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования.

Петров ранее заявил, что считает свое дело политически мотивированным. По словам россиянина, американцы преследуют его за то, что он "предприниматель из России". Петров был включен в обнародованный в прошлом месяце санкционный список США. Соединенные Штаты ввели 2 ноября санкции в отношении более чем 200 физических и юридических лиц, главным образом в России. По утверждению Вашингтона, данные ограничительные меры направлены против российского оборонно-промышленного комплекса, энергетического сектора, горнорудной промышленности, а также нацелены на пресечение поддержки специальной военной операции на Украине и обхода ранее примененных Западом в отношении Москвы санкций.