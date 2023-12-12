Украина вышла из соглашения СНГ об обеспечении безопасности на производственных объектах

Также правительство Украины одобрило законопроект о выходе из соглашения о взаимодействии стран - членов СНГ в случае эвакуации своих граждан из третьих государств в случае возникновения ЧС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украина вышла из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в сфере обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Осуществлен выход Украины из соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах, совершенного 28.09.2001 в Москве", - написал он в своем Telegram-канале. Соглашение было подписано всеми странами - членами СНГ.

Кроме того, правительство одобрило законопроект о выходе из соглашения о взаимодействии стран - членов СНГ в случае эвакуации своих граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Мельничук напомнил, что это соглашение было подписано 12 апреля 1996 в Москве и ратифицировано правительством Украины 5 ноября 1998 года.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.