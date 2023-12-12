СМИ: россиянина выслали из Польши из-за подозрения в шпионаже

Он проживал в польском Быдгоще, передает радиостанция Polskie Radio

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Польша выдворила гражданина РФ из-за подозрения "в сотрудничестве с российскими службами". Об этом сообщила радиостанция Polskie Radio со ссылкой на Агентство внутренней безопасности страны - польскую спецслужбу.

"Гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами, выдворили из Польши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянин проживал в польском Быдгоще. "В 2023 году в окрестностях Быдгоща также были выявлены еще двое иностранцев, которые могли вести шпионскую деятельность в пользу России и Белоруссии", - приводит радио выдержки из пресс-релиза Агентства внутренней безопасности Польши.