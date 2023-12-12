Украина предложила создать в стране европейский оборонный центр

Президент Владимир Зеленский назвал важным развивать совместное производство артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных комплексов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями американских оборонных компаний в США предложил создать в стране европейский оборонный центр.

"Я предложил создать европейский оборонный центр на Украине. Мы готовы принимать все необходимые решения, сокращать бюрократическую волокиту и распределять заказы", - написал он в соцсети X (ранее - Twitter). Президент назвал важным развивать совместное производство артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных комплексов.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не способна самостоятельно нарастить производство вооружений до объемов, достаточных для создания паритета с Россией. При этом украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин выразил мнение, что организация совместного производства Украиной и США снарядов калибра 155 мм займет минимум два года, начало его функционирования в 2024 году невозможно.