В Палате представителей заявили, что контроль над южной границей США важнее помощи Киеву

Республиканец Майк Джонсон призвал сохранять собственный суверенитет, чтобы проецировать мир посредством силы и "за счет помощи наших друзей"

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Вопрос обеспечения контроля над южной границей Соединенных Штатов имеет для американских законодателей от оппозиционной Республиканской партии более важное значение, чем оказание помощи Украине, в нынешних вашингтонских дебатах об экстренных бюджетных ассигнованиях на внешнеполитические цели. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон.

"Думаю, американский народ согласится с нами в том, что национальная безопасность начинается на наших собственных границах. Мы должны сохранять собственный суверенитет, чтобы проецировать мир посредством силы и за счет помощи наших друзей. Не считаю, что это возмутительная постановка вопроса", - заявил Джонсон, комментируя перспективы оказания Вашингтоном дальнейшей помощи Киеву в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. В его рамках он посетил ранее во вторник Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Джонсоном. Позднее Зеленский будет принят в Белом доме главой администрации США Джо Байденом.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.