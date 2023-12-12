Иран осудил теракт на северо-западе Пакистана

Тегеран выразил "искренние соболезнования" правительству и народу страны, отмечено в заявлении иранского посольства

ИСЛАМАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Исламская республика Иран решительно осуждает теракт в пакистанском районе Дарабан провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник пресс-службой посольства Ирана в Пакистане в соцсети X (ранее - Twitter).

"Решительно осуждаем нападение террористов на силы безопасности Пакистана в округе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва, приведшее к гибели более 23 пакистанских военнослужащих. Мы выражаем наши искренние соболезнования правительству и народу Пакистана в это трудное время", - отмечается в сообщении.

Ранее во вторник шесть экстремистов атаковали блокпост сил безопасности в районе Дарабан. Автомобиль со взрывчаткой, которым управлял террорист-смертник, врезался в здание школы, где находились военнослужащие. Взрыв привел к обрушению здания и гибели 23 солдат. Шесть участвовавших в нападении боевиков были ликвидированы. Еще 21 террорист был нейтрализован во время двух операций сил безопасности в округе Дера-Исмаил-Хан в той же провинции. В боях с экстремистами там погибли двое военнослужащих.

Ответственность за нападение на солдат в районе Дарабан взяла на себя группировка "Техрик-и-Джихад Пакистан", связанная с запрещенной организацией "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанская ячейка запрещенного в РФ движения "Талибан").

ТТП пользуется широкой поддержкой Афганистана, который отказывается от борьбы с этой базирующейся на его территории группировкой под предлогом того, что пакистанские талибы воевали вместе с "Талибаном" против войск США.

В декабре 2022 года переговоры властей Пакистана с ТТП о прекращении террористических вылазок зашли в тупик и были прерваны. По данным пакистанского МВД, с августа 2021 года, когда в Афганистане захватили власть талибы, число терактов в Пакистане возросло на 60% и составило 420. Количество терактов с участием террористов-смертников увеличилось на 500%, до 141.