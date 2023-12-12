CNN: Зеленский пытался убедить сенаторов помогать Киеву

Президент Украины утверждал, что американские средства не будут расхищены, рассказал член Сената Майк Раундс

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами Сената Конгресса США пытался заверить их в отсутствии серьезной коррупции на Украине и в том, что сообщения об этом не должны препятствовать оказанию Киеву помощи. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Как сообщил ей сенатор Майк Раундс (республиканец от штата Южная Дакота), Зеленский пытался убедить сенаторов в том, что американские средства не будут расхищены. Законодатель добавил, что украинский лидер не назвал точную сумму, которую хотел бы получить в виде помощи Киев, но говорил о том, что Украине требуется поскорее получить больше систем противовоздушной обороны.

"Я думаю, что вопрос коррупции возник, поскольку некоторые говорили, что мы не можем сделать этого [выделить средства], так как люди будут покупать яхты на эти деньги", - объяснил сенатор Том Тиллис (республиканец от штата Северная Каролина).

Президент Украины находится в Вашингтоне с визитом. В его рамках он посетил ранее во вторник Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Позднее Зеленский будет принят в Белом доме президентом США Джо Байденом.