Палата представителей США может уйти на каникулы, так и не одобрив ассигнования Украине

Это может произойти, если демократы не смогут договориться с республиканцами о мерах по повышению уровня безопасности на американо-мексиканской границе, заявил спикер нижней палаты законодательного органа Майк Джонсон

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США может уйти на рождественские каникулы без одобрения дополнительных бюджетных ассигнований Украине, если демократы не смогут договориться с республиканцами о мерах по повышению уровня безопасности на американо-мексиканской границе. Об этом заявил спикер нижней палаты законодательного органа Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

Конгрессмена спросили, готов ли он отправить Палату представителей на рождественские каникулы, если законодатели не успеют одобрить ассигнования Киеву на нынешней неделе. "Не знаю, что еще можно сделать. Я не хочу, чтобы все сидели здесь до самого Рождества (25 декабря - прим. ТАСС) и бездельничали", - ответил он.

Как подчеркнул Джонсон, демократы "ничего не прислали" ему из своих инициатив, касающихся повышения уровня безопасности на южной границе. "Я сказал лидерам демократов в Сенате [Конгресса] об этом еще вчера. Пришлите нам что-нибудь для работы. Они не сделали этого. Так что же нам остается делать?" - добавил спикер. По его словам, конгрессмены "готовы работать". "Но мы не видим никакого сотрудничества со стороны Белого дома и демократов в Сенате", - отметил он.

При этом Джонсон указал на ухудшающиеся условия вокруг безопасности на границе США и Мексики. Так, по его словам, ежегодно фиксируется "примерно семь миллионов [только] известных случаев нелегального пересечения границы". "На прошлой неделе в среду границу [нелегально] пересекли 12 тыс. человек. Это неприемлемо. Здесь [на территории США] находятся почти 300 подозреваемых в терроризме. Мы должны что-то изменить, и политика может это сделать", - сказал спикер Палаты представителей. Он подчеркнул, что конгрессмены приняли соответствующий законопроект более полугода назад, однако теперь этот документ "лежит и собирает пыль на столе" у лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк). Как подчеркнул Джонсон, в случае достижения с демократами договоренности по ситуации с безопасностью на границе, Палата представителей утвердит ассигнования Украине. Обе палаты законодательного органа уходят на каникулы в конце нынешней недели и возвращаются к работе только в начале следующего года.

Помощь Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. В его рамках он посетил ранее во вторник Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Джонсоном. Позднее Зеленский будет принят в Белом доме главой администрации США Джо Байденом.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. Контролирующие верхнюю палату законодательного органа демократы сохранили возможность вновь отправить инициативу на голосование.