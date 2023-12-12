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Военная операция на Украине

В Конгрессе заявили, что Белый дом не сделал шагов, позволяющих одобрить помощь Украине

По словам спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона, складывается впечатление, что администрация президента США Джо Байдена "запрашивает дополнительные миллиарды долларов без надлежащего контроля"

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Американская администрация пока не сделала шагов, которые бы позволили Конгрессу США выделить дальнейшую помощь Украине. Об этом заявил по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

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"Чтобы внести ясность: нам нужно внятное изложение стратегии, позволяющей Украине одержать победу. И до сих пор ответы [исполнительной ветви власти США] были недостаточными. Нам не предоставили четкости и деталей, которые мы запрашивали вновь и вновь в буквальном смысле слова через 24 часа после того, как я стал спикером Палаты представителей", - подчеркнул Джонсон, выступая перед журналистами в Конгрессе. "Складывается впечатление, что администрация Байдена запрашивает дополнительные миллиарды долларов без надлежащего контроля, четкой стратегии победы и тех ответов, которых, на мой взгляд, добивается американский народ", - отметил законодатель, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост.

"Кроме того, я в первый день пребывания у власти дал понять, что наше первоочередное условие по какому бы то ни было дополнительному пакету ассигнований на национальную безопасность касается нашей собственной национальной безопасности", - сказал Джонсон. Он имел в виду вопрос об ужесточении контроля над южной границей США, на чем настаивают республиканцы в Конгрессе. "Граница [США с Мексикой] находится в совершенно катастрофическом состоянии", - убежден Джонсон.

Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. В его рамках он посетил ранее во вторник Конгресс для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Джонсоном. Позднее Зеленского примет в Белом доме Байден.

Споры в Конгрессе

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгрессе запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Майк Джонсон несколько раз предупредил о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. 

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