ООН сообщила, что в Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью

Пропускная способность КПП "Рафах" не позволяет обеспечить население палестинского анклава всем необходимым, сказал официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Около 100 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день въезжают в сектор Газа с момента возобновления огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что прошлым вечером 100 грузовиков с гуманитарным грузом прибыли в Газу из Египта. Такой же объем был зарегистрирован в большинство дней с момента возобновления насилия [в секторе Газа] 1 декабря", - сказал он на брифинге для журналистов.

Дюжаррик вновь отметил, что пропускная способность контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" не позволяет обеспечить население палестинского анклава всем необходимым, и выразил надежду на то, что КПП "Керем-Шалом" начнет работать не только как проверочный, но и как пропускной пункт.

Ранее во вторник первая группа грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа прошла проверку на КПП "Керем-Шалом". Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).