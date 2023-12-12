В ХАМАС заявили, что израильские войска разрушили две школы агентства ООН в Газе

Военные "изгнали из школьных помещений в лагере Бейт-Ханун семьи беженцев", отмечено в заявлении

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС осудило действия израильских оккупационных властей, разрушивших на севере сектора Газа две школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Израильские военные насильственно изгнали из помещений начальной и средней школы в лагере Бейт-Ханун семьи беженцев, которые там укрывались, и после этого разрушили здания", - говорится в заявлении движения, размещенном в Telegram-канале.

В нем указывается, что "международное сообщество должно принять меры по защите гражданского населения в палестинском анклаве от жестоких мер со стороны оккупантов, которые уничтожают социальную инфраструктуру и относятся с презрением к ооновским образовательным учреждениям".

"Израильские войска реализуют зловещий план по принудительному перемещению палестинцев, что является одной из главных целей их вторжения в сектор Газа", - подчеркивается в заявлении.

Ранее генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что в школах агентства на севере анклава находится 160 тыс. беженцев. По всему сектору Газа в 149 объектах БАПОР укрываются около 1 млн внутренне перемещенных лиц.

Израильские ВВС неоднократно наносили удары ракетами по школам ближневосточного агентства ООН. Так, 23 ноября при атаке на здание школы Абу Хусейн в лагере Джебалия, которая служила приютом для нескольких тысяч перемещенных лиц, погибли свыше 30 человек, не менее 100 получили ранения.