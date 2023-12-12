В Приднестровье заявили, что попытки избавиться от миротворцев ведут к эскалации

Как отметил председатель парламента непризнанной республики Александр Коршунов, Приднестровье выступает за сохранение и усиление миротворческой операции в регионе, проводимой под эгидой РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Приднестровье выступает за сохранение и усиление миротворческой операции в регионе, проводимой под эгидой России. Любые попытки ликвидировать этот механизм ведут к эскалации напряженности, заявил председатель Верховного совета (парламента) непризнанной республики Александр Коршунов.

"Любые попытки ликвидации действующего миротворческого механизма ведут к эскалации напряженности", - сказал он на IV Международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ" в Москве.

По его словам, миротворческая операция под эгидой РФ является единственной гарантией безопасности для жителей непризнанной республики. "Приднестровцы выступают за сохранение и усиление миротворческой операции как единственной гарантии физической безопасности наших граждан и отвергают любые инициативы и рассуждения о дальнейшей судьбе миротворческой миссии до окончательного политического урегулирования", - подчеркнул председатель Верховного совета.

Коршунов отметил, что переформатирование миротворческой операции недопустимо, добавив, что Приднестровье выступает за мир на берегах Днестра.

Миротворцы в Приднестровье

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского противостояния после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения по мирному урегулированию конфликта в Приднестровье. Это позволило остановить боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Коме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.

Кишинев настаивает не только на выводе ОГРВ, но и предлагает заменить миротворцев на гражданскую миссию с международным мандатом. Однако в Тирасполе напоминают, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек, десятки тысяч были ранены.