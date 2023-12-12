Будапешт заявил, что может поддержать помощь ЕС Украине при разморозке средств для Венгрии

По словам советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, в рамках переговоров о помощи Киеву Будапешт, в частности, рассмотрит предложение Евросоюза об увеличении финансирования охраны границ

БУДАПЕШТ, 12 декабря. /ТАСС/. Венгрия готова снять вето, наложенное на предложение ЕС о финансировании Украины на сумму €50 млрд в течение четырех лет, если Евросоюз разморозит предназначенные для Венгрии средства в европейских фондах. Об этом советник премьер-министра страны Балаж Орбан заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины - это два отдельных вопроса, - приводит агентство слова советника. - Но если ЕС настаивает, что финансирование Украины должно осуществляться из пересмотренного бюджета ЕС, то эти два вопроса становятся взаимосвязанными".

По словам чиновника, в рамках переговоров о помощи Украине Венгрия рассмотрит предложение ЕС об увеличении финансирования охраны границ, а также дополнительные субсидии Евросоюза.

Советник отметил, что Венгрия по-прежнему выступает против четырехлетнего плана помощи Киеву. В Венгрии предпочли бы, чтобы ЕС предложил план на год. В таком случае Будапешт "рассмотрит возможность внести свой вклад".

Помимо этого, Будаешт настаивает на том, чтобы отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до тех пор, пока страна не будет соответствовать всем критериям, необходимым для вступления в сообщество.

Руководство ЕС удерживает причитающиеся Венгрии средства, обвиняя правительство страны в нарушении верховенства права и добиваясь от него изменений в национальном законодательстве. Будапешт считает, что действия Брюсселя продиктованы политическими причинами и объясняются стремлением ослабить позиции премьер-министра страны Виктора Орбана.